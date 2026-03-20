Olay, Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen 2 şüpheli ile bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yerde kalan söz konusu kişi, şüpheliler tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde darbedildi. Yere yığılan kişi, bir süre hareketsiz kaldı. Şüpheliler ise olayın ardından hızla kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca görüntüde araçların cadde ortasında hareketsiz kalan kişinin yanından geçtiği anlar da yer aldı.