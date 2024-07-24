İznik-Yenişehir yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kamyonet Yoldan Çıktı

Kaza, İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir'den İznik'e giden Muhammed Çekil idaresindeki 01 JE 292 plakalı inşaat malzemeleri taşıyan kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü Muhammed Çekil araçtan çıkarken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı