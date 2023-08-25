Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde önemli altyapı çalışmaları gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 26 Ağustos 2023 ile 20 Eylül 2023 tarihleri arasında, sabah 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında yapılacak bu çalışmalar nedeniyle, zaman zaman su kesintileri uygulanacak.

Benzer şekilde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Nilüfer İlçesi'nde de etkili altyapı iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirecek. Ataevler ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde bulunan Ata Cadde, Yaprak Sokak, Nene Hatun Caddesi, Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıtlı Caddesi ve Işıktepe Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda 28 Ağustos 2023 tarihinde sabah 09:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılması planlanmaktadır.