Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi garanti sistemi kapsamındaki düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, KOBİ'ler için azami kredi garanti limitlerinin artırılacağını duyurdu. Mevcut uygulamada KOBİ'lerin bu sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi garantisi kullanabildiğini belirten Şimşek, bu limitin 150 milyon liraya çıkarılacağını, büyük firmalar için ise 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkacağını ifade etti.

Şimşek, Mayıs ayında yapılan bir yönetmelik değişikliği ile KOBİ tanımında da revizyona gidildiğini hatırlattı. Buna göre, işletmelerin KOBİ olarak sayılabilmesi için gereken yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço tutarlarının yeniden düzenlendiğini belirtti. Mikro işletmeler için azami tutarın 5 milyon liradan 10 milyon liraya, küçük işletmeler için 50 milyon liradan 100 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmeler için ise 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldığını vurguladı.

Bakan Şimşek, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği Kararı'nda da değişiklik yapacaklarını söyledi. Bu değişiklikle, kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ'lerin daha fazla kredi garanti limitinden yararlanabileceğini belirtti. Şimşek, KOBİ'lerin ülke ekonomisindeki ve istihdamdaki önemine vurgu yaparak, bu düzenlemelerle KOBİ'lerin devlet desteklerinden daha fazla faydalanmasını sağladıklarını ve benzer bir yaklaşımı kredi garanti sistemine de getireceklerini dile getirdi.

Bakan, konuya ilişkin yapılacak Karar değişikliği ile KOBİ'lerin finansmana erişim imkanlarının artırılacağını belirtti. Bu doğrultuda, KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği maksimum kredi garanti limitinin mevcut 100 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltileceğini sözlerine ekledi. Büyük firmalar için de 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkacak olan bu limit artışının, işletmelere finansal destek sağlamada etkili olacağını belirtti.

Ayrıca, KOBİ tanımına sonradan dahil olan işletmelere de geçici bir süre için KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanabilme imkanı tanınacağını aktaran Şimşek, finansman kanallarının daha etkili kullanılması için gereken adımların atılacağını vurguladı.