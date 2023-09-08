Tedavi edilmediği takdirde, çocuklar sorun yaşayabiliyorlar. En temel sıkıntı yaşadıkları ortam okul ile ilgilidir. Temelinde öğrenmeyle başlıyor. Öğrenmekte zorlandıkları için doğal olarak yavaş yavaş kendi özgüveninin gelişmesinde de sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar. İleriye dönük kişilik yapılarına doğru gidebilen bir süreç vardır. Öğrenemeyen bir çocuk ama aslında yapabilir. Ailelerin en çok söylediği şey budur. Bu tür bir sıkıntı olduğu zaman da okula uyum sağlamakta, arkadaşlarıyla uyum sağlamakta sorun yaşarlar. Hareketli oldukları için genelde yaramaz çocuklar olarak yaftalanırlar ve bunlar da çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Bütün sorunlar sanki onların merkezindeymiş gibi lanse edilir. Bunlar sürekli uyarı alan çocuklar oluyor. Özgüven gelişiminin aslında sekteye uğradığı bir döneme başlıyor. Çünkü çocuklar okulda kendini ispatladığı, sosyal ortama girdiği bir dönemdir. Bu şekilde zamanla beraber kendisinin yapamadığını görünce sorunların daha fazla ortaya çıktığı bir süreç işliyor. Hareketliliğin de getirdiği uyum sorunlarını, arkadaşlarla oyun oynarken bile görebiliyoruz. Sürekli kendi oyunlarını isterler, kurallar değiştirmek isterler, kendi istediklerini sürekli empoze etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden arkadaş uyum sağlamasında bir sorun vardır. Öğretmenlerle, ailenin eğitim konusundaki baskısı da bu olayları daha fazla artırabiliyor. O yüzden tedavi edilmediği takdirde ileriye dönük hem okul başarısı açısından hem kişilik gelişimi açısından hem de arkadaş ve sosyal uyum sağlaması açısından ilerde ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz.