KFC, Türkiye fast food sektöründeki sessizliğini bozarak yeniden sahaya indi. Bir süredir ülkedeki tüm operasyonlarını durduran ünlü kızarmış tavuk zinciri, HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markaları bünyesinde barındıran HD Holding’le yaptığı franchise anlaşmasıyla Türkiye pazarına tekrar giriş yaptı.

İlk adım Historia AVM’de atıldı; sırada Mall of İstanbul var

2025’in başında tüm restoranlarını kapatarak geçici süreyle Türkiye’den ayrılan KFC, dönüşünü resmileştirdi. Markanın yeni döneminin ilk şubesi Historia AVM’de müşterilerini ağırlamaya başladı. KFC’nin yakın zamanda Mall of İstanbul’da da kapılarını açması planlanıyor.

Yum! Brands ve HD Holding el sıkıştı

KFC’nin operasyonel kalitesini yeniden yapılandırmayı hedefleyen Yum! Brands, Türkiye pazarını yakından tanıyan HD Holding ile iş birliğine giderek süreçte önemli bir adım attı.