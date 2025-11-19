Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova
Halkbank: Arda Bostan, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yunus Emre Tayaz, Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Ömer Burak Karahan
Başantrenör: Radostin Stoytchev
Bursa B.B. Spor: Mert Cuci, Raphael Vivien Corre, Osmany Santiago Uriarte Mestre, Hasan Sikar, Petar Dirlic, Oğuzhan Doğruluk, Ümit Demir (L), Yunus Emre Erşahin (L), Klistan Lawrence Vidal, Enis Ali Ay, Emir Kutay Erden, Gökhan Gökgöz, Kadir Bircan, Emir Kaan Öztürk, Burhan Zorluer
Başantrenör: Bora Şensoy
Setler: 25-21, 25-19, 25-21
Süre: 1 saat 24 dakika