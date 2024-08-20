Kasım ayından bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu olarak yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, dün akşam saatlerinde mahkeme kararıyla tahliye edildi. Geceyi kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde geçiren Polat, sabah erkenden Silivri’ye hareket etti. Polat’ın, Silivri’de cezaevinde bulunan eşi Engin Polat’ı ziyaret etmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kasım 2023’te İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Polat’ın, 10 aylık tutukluluk süresinin ardından mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Yeniçağ