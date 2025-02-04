Haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama' ve 'yasadışı bahis' suçlamasıyla hakları da dava açılan Dilan ve Engin Polat çifti reklam çekimi için Bursa'nın İznik ilçesine geldi. İddiaya göre İnegöl'e bağlı Kulaca Mahallesi gençleri, Polat çiftini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildi. Fotoğrafın bir haber sitesinde yayınlanmasının ardından duruma tepki gösteren İyi Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, "İnegöl gençliği nereye gidiyor?" sorusunu sordu. Haklarında birçok dava açılan bir çifti İnegöllü gençlerin ziyaret etmesinin yanlış olduğuna işaret eden Bayrak, gençlerin ailelerine uyarılarda bulunarak, dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Muhabir: Şerife öz