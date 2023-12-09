Dilan ve Engin Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından, çiftin kara kutusu olarak adlandırılan Özbekistan uyruklu çalışanları Şule de polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyanın gündemini sarsan Polat ailesinin yardımcısı ve çocuklarının bakıcısı olan Şule, gözaltı sürecinin ardından sınır dışı edildi. TikTok hesabından veda mesajı paylaşan Şule " "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" dedi.

Son günlerde Polatlar'ın evine akrabalarını çağırarak gündeme gelen ve iddialara göre Dilan Polat'ın kıyafetlerini giyen Şule ile evde yardımcılık yapan akrabası Nargiza K., gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde, Şule'nin ikamet izninin sona erdiği ve Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile yurda girdiği, kaçak durumda olduğu tespit edildi. TikTok hesabından veda mesajı paylaşan Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullandı.