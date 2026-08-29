İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Ağustos’ta gözaltına alınan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akış’ın sevk yazısında, “müstehcenliği yayma” suçlamasıyla tutuklanmasının istendiği belirtilirken, ilgili suç kapsamında müstehcen içerikleri basın ve yayın yoluyla yayımlayan ya da yayılmasına aracılık eden kişilere ceza öngörüldüğü kaydedildi.

MANİFEST ÜYELERİNİN GELİR PAYLAŞIMI

“Müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanan Tolga Akış’ın ifadesinde, Manifest üyelerinin kazancına ilişkin de dikkat çeken detaylar yer aldı.

Akış, ifadesinde şunları aktardı:

“Basında çıkan haberler ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Söz konusu Manifest grubu ile iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşım oranları %60 Manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken %40'lık kısmı ise şirketin Manifest proje giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan bu haberler yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin başka insanlar ile görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır.

Basında çıkan grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapamayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik. Rakamı hatırlamamakla birlikte grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktarda cezai şart vardır. Basında çıkan grup üyelerinin tatilde benimle tatil yapma zorunluluğu iddiası da yanlıştır. Söz konusu fotoğraf ve video 1,5 yıl önce çekilen birlikte toplu yaptığımız bir günlük tatildir. Basında çıkan grup üyelerinin hasta olduğu zaman sahneye baskıyla çıktığı iddiası da yanlıştır.”

KAZANCINI AÇIKLADI

Tolga Akış ifadesinde kendi aylık gelirini de açıkladı. Çağdaş Evren’in haberine göre Akış, ifadesinde aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu söyledi.