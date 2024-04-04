Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın işyerine silahlı saldırı suçuyla illili yürütülen soruştumada Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ve dahilindeki 8 kişi hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmişti.

Düzenlenen iddianamede ise Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenmişti. Dilan ve Engin Polat için de birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı tutukluluklarını devamı hususu noktasında mahkemeye itiraz dilekçelerini iletti. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.