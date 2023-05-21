Dilovası Belediye Başkanı Başkanı Hamza Şayir, seçim beyannamesinde taahhüt ettiği her mahalleye yeni park sözünü de hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan 7 yeni parkın yapımında sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana çocuklar ve gençlere yönelik projeleri ile adından sıkça söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de minikleri sevindiriyor.

Başkan Şayir, bir yandan ilçe de kullanılamaz hale gelen parkları yenilerken; diğer taraftan ‘her mahalleye yeni park’ çalışması kapsamında 7 yeni parkın yapımını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ihalelerin ardından çalışması devam eden 7 yeni park ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Dilovalılar’a verdikleri her sözü tek tek yerine getirdiklerini belirten Başkan Şayir; ilçede çocuklar için hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

BİTME AŞAMASINDA OLAN YENİ PARKLAR