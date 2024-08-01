Dilovası Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Belediye ekipleri, planlanan program çerçevesinde yoğun bir çalışma temposu ile yolları yenileyerek vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasını hedefliyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, asfaltlama çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Altyapı çalışmalarımızı tamamladığımız bölgelerde bozulan yollara hızla asfalt yenileme çalışmalarına başladık. Amacımız, ilçemizdeki yol kalitesini artırarak hemşerilerimizin daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak. Tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz ve kısa süre içinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak yollarımızı halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Çalışmaların başladığı ilk sokaklar arasında Diliskelesi mahallesi 721, Tavşancıl mahallesi Pınar sokak yer alıyor. Asfalt yenileme çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği ve en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür etti.

Dilovası Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ederek, ilçenin çehresini modernleştirmeyi sürdürüyor.