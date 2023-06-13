Başka yerlerde araştırmayın, çünkü cevap şu ki, domatesler teknik olarak her ikisi de! Meyve ve sebzelerin ikisi de günde 5 tavsiyemizin bir parçası olsa da, meyve ve sebzelerin belirgin farklılıkları vardır. Bununla birlikte, bunlar, botanik tanımını kullanan bir botanikçiyle mi yoksa mutfak tanımını kullanacak olan bir beslenme uzmanı veya şefle mi konuştuğunuza bağlı olabilir.

Botanik sınıflandırması: Domatesler meyvelerdir.

Bir botanikçi, bitkinin yapısı, işlevi ve organizasyonu gibi bitkinin fizyolojik özelliklerine dayanan botanik sınıflandırmayı kullanır.

Bu nedenle, botanik olarak konuşursak, bir ‘meyve’, çiçekli bir bitkinin yumurtalığından büyüyen tohumlu üründür veya başka bir deyişle, bir meyve, bitkilerin tohumlarını yayma şeklidir.

Bir botanik meyvenin en az bir tohumu olur ve bitkinin çiçeğinden büyür. 1 Bu tanımdan hareketle, domatesler tohum içerdikleri ve domates bitkisinin çiçeğinden yetiştikleri için meyve olarak sınıflandırılır.

Botanik terimleriyle sebzenin ise, belirli bir tanımı yoktur, daha çok bitkinin diğer tüm yenilebilir yönlerini kapsayan genel bir terimdir; kökler, gövdeler ve yapraklar.



Mutfak Sınıflandırması: Domatesler sebzelerdir.

Bir beslenme uzmanı, şef veya hatta büyükanneniz, meyve ve sebzeleri, bitkilerin kullanım şekline ve lezzet profillerine dayanarak biraz farklı bir şekilde tanımlayan mutfak sınıflandırma sistemini kullanır. Aşçılıkla ilgili konuşmak gerekirse, bir “sebze” genellikle daha sert bir dokuya sahiptir, tadı yavandır ve genellikle yahni, çorba veya patates kızartması gibi yemeklerin pişirilmesini gerektirir. Oysa bir “meyve” yumuşak bir dokuya sahiptir, ya tatlı ya da ekşi olma eğilimindedir ve genellikle çiğ olarak ya da tatlılar ya da reçellerde tüketilir.

Domatesler sulu, tatlı ve çiğ olarak tüketilebilir. Yine de domatesleri tuzlu yemeklerde de hazırlıyoruz, bu yüzden domatesleri genellikle sebze olarak sınıflandırıyoruz.



Botanik araştırmalar mı? yoksa mutfak Sınıflandırması mı?

Hepimizin kafasını karıştırırken neden domatesleri iki farklı şekilde sınıflandırabiliriz? Bu tanımların kendi amaçları vardır. Örneğin, botanik sınıflandırma, domateslerin kökenini keşfetmek, farklı domates çeşitlerini tanımlamalarına yardımcı olmak veya çeşitli domateslerin nasıl yetiştirilip hasat edileceğini anlamak isteyen bir botanikçi için yararlıdır.

Mutfak tanımı genel halk, beslenme uzmanları ve şefler için daha faydalı olabilir çünkü aynı botanik aileden gelen gıdalar aynı besin bileşimlerine sahip olmayabilir. Örneğin, kavun, karpuz, balkabağı, salatalık ve balkabağının hepsi aynı botanik aileye aittir, ancak farklı besin bileşimlerine sahiptir.

Mutfakta sebze olarak kabul edilen diğer botanik meyveler şunlardır: avokado, zeytin, balkabağı, domates, mısır, kabak, salatalık, yeşil bezelye, biber, patlıcan.

Özetlemek gerekirse, domatesler botanik olarak bir meyve olmasına rağmen genellikle tuzlu yemeklerde hazırlanır, bu nedenle mutfak açısından genellikle bir sebze olarak tanımlanırlar. Yine de domateslerin tadı meyveler kadar güzel olduğundan durum kimsenin umrunda değildir. Domateslerin kolay atıştırmalıklar olduğu, et yemeklerinde lezzetli olduğu ve bize lif, vitamin ve mineral sağladığı için diyetlerimizde sağlıklı bir seçenek olduğu konusunda ise hepimiz hemfikiriz.