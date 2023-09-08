Diskinezi, bizim istemsiz hareket dediğimiz tablodur. Parkinson hastalığı aslında hareketlerin fakirleşmesine, yavaşlamasına yol açar. Ancak bizim bazı ilaçlarımız özellikle, levodopa içeren ilaçlarımız zaman içerisinde hastalarda istemsiz hareketlere yol açabilir. Diskineziler, hastalıkta ilacın yarattığı komplikasyonlardır. Diskinezi ne zaman gelişir? Hastalığın ilaçla tedavisinin 3. ve 5. yılından sonra gelişmeye başlar. Bu diskineziler genellikle ilacın en etkili olduğu dönemde ortaya çıkma eğilimindedir. Biz bunlara tepe dozu diskinezisi diyoruz. Yani ilaç etkili olduktan sonra biraz aşırıya kaçar. Hastaların ellerinde, kollarında istemsiz hareketler bazen vücutta sallanma, kafada sallanma, bazen ağız çevresinde istemsiz hareketler şeklinde sorunlara yol açabilir. Bu diskineziler bazen de ilacın kandan çekildiği dönemde ortaya çıkabilir. O dönemde de biraz daha farklı, ayaklarda tekrarlayıcı ve ağrılı hareketler şeklinde olabilir. Bunların hepsi tedavide karşımıza çıkar. Çıktıkları zaman da bizler tarafından tedavinin yönetilmesiyle halledilmeye çalışılır.