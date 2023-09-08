Ailenin tedavi içerisinde önemli bir rolü vardır. Ailenin bilinçlendirilmesi gerekli bir durumdur. Çünkü ailenin nasıl davranacağı, konuşacağı, çocukla beraber nasıl bir yol izleyeceğini temel belirleyicilerden bir tanesidir. Ailenin tedavi hakkında bilgi sahibi olması, tedaviye eşlik etmesine yardımcı olan bir durumdur. Hastalığı tanıması ve hastalığın yapabileceği sorunları bilmesidir. Çocukla beraber çalıştığımız zaman da ailenin yönlendirmeci tarafını kullanabiliyoruz. Kural koymak, sınır koymak ve belli bir program içerisinde çocuğun hayatını, hem kendi yapabilirliği üzerinden tek başına özgürlüğünü sağlayacak şekilde hem de kontrol mekanizması onların ellerinde olduğu yani yönlendirici oldukları bir ortam sağlayabilmektir. Bunun için bir sürü aileye danışmanlık ya da aile eğitimiyle beraber ailenin nasıl başa çıkma merkezi kullanabilirler, hangi alanlarda ne tür sorunlarla karşılaşılıyor, bunlarla neler yapılabilir diye bir eğitimden geçmeleri önemlidir. Yani çocuğa yönelik olan, yaşanan soruna yönelik olan bir eğitimdir. Psiko-eğitim dediğimiz var olan sorunu görmeleri ve böyle devam ettiği müddetçe bizi neler bekleyeceğini, nasıl müdahale edilecek gibi aslında aile tedavinin temel merkezinde çocukla beraberdir. Çünkü kendi çocukları, oldukları ortamı daha iyi bilen öğretmenlerle, okulla, doktorla iletişim içerisindedir. Çocuktan sorumlu olan yapının içerisinde anne ve babanın birçok görevleri bu şekilde yer alıyor.