Heyecan dolu bir eğlence dünyası olan Disney+'ın muhteşem dizileriyle büyülenmeye hazır olun! En sevilen karakterler ve unutulmaz hikayelerle dolu olan bu yapımlar, izleyiciyi meraklandıran bir haberle karşınızda!

Disney + ‘ın en çok izlenen dizilerini sizler için derledik..

Bluey

Öncelikle, enerjik bir Avustralya Sığır Çobanı Köpeği yavrusu olan Bluey'nin dünyasına adım atın. Altı yaşındaki Bluey, ailesiyle birlikte yaşadığı her anı bir oyuna ve maceraya dönüştürebilen sevimli bir kız. Onun yaratıcı dünyasına misafir olup, fiziksel, duygusal ve mental gelişimine tanıklık edeceksiniz.

Grey's Anatomy

Tıbbi bir drama olan Grey's Anatomy, Seattle Grace Hastanesi'nde geçen doktorların hayatlarını konu alıyor. Shonda Rhimes'ın yaratıcılığıyla ortaya çıkan bu dizi, doktorların kişisel ve mesleki yaşamlarını derinlemesine işliyor. Tutkulu aşklar, büyük fedakarlıklar ve dokunaklı hikayelerle dolu olan Grey's Anatomy, izleyicileri soluksuz bırakacak.

Modern Family

Modern Family, Pritchett, Dunphy ve Pritchett-Tucker ailelerinin günlük yaşantılarından kesitler sunuyor. Bu üç ailenin etrafında dönen dizi, her bölümde sorulan bir soruyla başlayıp, o sorunun cevabını veren olaylarla dolu. Komik, sıcak ve aynı zamanda düşündürücü olan Modern Family, izleyicileri kahkahalara boğacak.

The Simpsons

The Simpsons, Amerikan kültürünün satirik bir parodisini sunan orta sınıf bir ailenin hikayesini anlatıyor. Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan bu aile, kurgusal Springfield şehrinde yaşamaktadır. The Simpsons, toplumu, televizyonu ve farklı insanlık hâllerini hicvederken izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

The Mandalorian

Star Wars evreninde geçen The Mandalorian ile uzayın vahşi batısına doğru bir yolculuğa çıkın. Jedi'ın Dönüşü döneminden beş yıl sonrasında başlayan dizi, gizemli bir Mandalorlu ödül avcısının maceralarını takip ediyor. Yeni Cumhuriyet'in ulaşamayacağı yerlerde, sürükleyici bir hikaye ve epik aksiyonlar sizi bekliyor.

Disney+’ın büyülü dünyasında kaybolmak için hazır mısınız? Bluey'nin enerjisi, Grey's Anatomy'nin dokunaklı hikayeleri, Modern Family'nin komik sahneleri, The Simpsons'ın hiciv dolu dünyası ve The Mandalorian'ın epik maceraları sizi bekliyor. Ekrana kilitlenin ve Disney+ dizileriyle dolu dolu bir serüvene adım atın!