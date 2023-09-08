Genel anlamda cinsel sorunların tedavisinin bir penceresi de psikolojik tedaviler ya da davranış tedavileridir. Bu tedaviye geçmek için hastada gerçekten böyle bir sorunun olup olmadığının ortaya konması gerekir. Psikologlar ve psikiyatristler tarafından bazı psikolojik testlerle yapılabilir. Ürologların işin fizyolojik boyutuyla ilgili sorunları çözemediği durumlarda genellikle psikolojik ve psikiyatrik destekler son derece olumlu yansır. Özellikle konuyu bilen psikiyatristler ve psikologların davranış tedavilerinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini biliyoruz.