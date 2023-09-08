Diyabet hastalarında libido sorunu çok sık karşılaştığımız bir sorundur. Bunun temelinde bazı hormonal nedenler olabileceği gibi psikolojik faktörler de vardır. Hormonal nedenler özellikle diyabetin getirdiği vücuttaki hormonal değişimlerin total testosteron düzeyini olumsuz etkilemesi halinde hastalarda libido azalması görülen bir gerçektir. Bu nedenle bu hastaların hormonal değerlerini takip etmek, eğer böyle hormon düzeylerinde değişiklik varsa hormonu tekrar yerine koyacak tedavileri uygulamak bence birinci aşamadır. İkinci aşamada özellikle libidosunun azalmasına neden olan bazı başarısız cinsel girişim denemelerinin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de hastaların sürekli cinsel sorunları devam ettiği zaman, libidolarının da olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Böyle durumlarda hastalara gerekirse psikolojik destek tedavisi uygulamak da faydalı olabilir.