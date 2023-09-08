Diyabet hastalarında en sık gördüğümüz olaylar özellikle damarların endotel dediğimiz iç tabakasından salgılanan bazı maddelerin salgılanmasının engellenmesi şeklindedir. Bu hem damarlarda olur hem de sinir uçlarında olur. Nitrik oksit denilen madde özellikle cinsel uyarıyla hem damarların çeperlerinden hem de sinir uçlarından salgılanarak aslında ereksiyon mekanizmasını tetikler. Oysa diyabet hastalarında sinir uçlarındaki sorunlar ya da damarlardaki sorunlar nitrik oksit salgılanmasını azaltacağı için, eroksiyon mekanizmasının tetiklenmesi de yetersiz olacaktır. Bu da penise giden damarlardan daha az kanın penise gitmesine, penisi uyaran sinirlerin daha az uyarısına neden olacaktır. Hastalarımız böylelikle sertleşme sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Diyabet hastalarının böyle bir sorunla karşılaşacağını bilmeleri de olası bazı başarısızlıklarda, olayın psikolojik faktörünü devreye sokacaktır. Bu kez böyle bir sorunla karşı karşıyaydım, o yüzden sertleşme sorunu yaşıyorum diye bu sefer de psikolojik bunalım içine gireceklerdir. O nedenle olayın hem fizyolojik boyutuyla hem psikolojik boyutuyla değerlendirirsek iki aşamada da diyabet hastalarının sertleşme sorunuyla karşı karşıya kalması çok sık görülen bir patolojidir.