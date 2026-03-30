Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan “Türkiye’nin İran lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin dezenformasyon ürünü olduğu vurgulandı.

DMM tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye Cumhuriyeti’nin sürecin başından bu yana savaşın tarafı olmadığı ve bu yöndeki tutumunu net biçimde ortaya koyduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin önceliğinin, saldırıların sona ermesi, çatışmaların yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın sağlanması olduğu belirtildi. Bu doğrultuda yoğun diplomatik çabaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye’nin izlediği politikanın yalnızca bölge ülkeleri değil, uluslararası aktörler tarafından da takdir edildiğine dikkat çekildi. Ayrıca, bu tür asılsız iddiaların psikolojik savaşın bir parçası olduğuna işaret edilerek, Türkiye’nin uluslararası alandaki imajını zedelemeyi ve krizlerdeki yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçladığı ifade edildi.

DMM, kamuoyuna çağrıda bulunarak, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.