Kasım ayının gelişiyle birlikte soğuk havanın etkisiyle kombilerin yanmaya başlamasıyla doğal gaz faturaları gündemin ana maddesi haline geldi. Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerinden kaynaklanan bir kısmı ücretsiz olan faturaların ne kadar süreyle ve hangi miktarlarda ücretsiz olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz doğal gazının işleme alınmasının ardından doğal gaz faturasında indirim yapılacağı müjdesini vermişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024 bütçesi konuşulurken Bakan Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz ve elektrik konusunda açıklamalarda bulundu. 25 metreküpe kadar olan tüketimin ücretsiz olduğu belirtilirken, Türkiye genelinde 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 metreküp, yaklaşık 120 liralık gazın ücretsiz olacağı ifade edildi. Devlet, 2023 yılından bu yana doğal gaz faturalarındaki bu kısmı karşılıyor ve vatandaşlar, belirlenen miktarın altında kaldığı sürece ücret ödemiyor.

Bakan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda enerji faturasını düşürmek amacıyla yapılan desteklemeleri detaylandırarak, "İhtiyaç sahibi hanelere 2019'dan bugüne kadar toplam 18.2 milyar TL tutarında elektrik desteği sağladık. 2022'de 1.9 milyon aileye 1.7 milyon ton kömür desteği verdik. 2023'te de ısınma amaçlı kömür desteğine devam ediyoruz. Kömür desteği alan haneler, isteyenler bunu doğal gaz olarak da kullanabiliyor. Bu kapsamda 634.3 milyon TL tutarında doğal gaz desteği verdik. 2022'de vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar TL'si devletimiz tarafından karşılandı" şeklinde açıklamalarda bulundu.