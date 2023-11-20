Kıbrıs’ta son aylarda hızlı olarak yayılan kedi enfeksiyöz peritonit ( FIP) mutasyonu salgınından dolayı araştırılan raporlara göre bu sene 300 bin kadar kedi yaşamını yitirdi. FCoV’a neden olana bir hastalık olan FIP, tedavi yapılmadığı zaman genellikle ölüme neden olabiliyor.

Veteriner cerrahı Dr. Jo Lewis, bu senenin başlarında Akü News’e demecinde, bu virüsün özellikle hayvan barınakları gibi kedilerin birbirleri ile temas yaşadıkları için hızlı şekilde yayıldığını belirtti.

Veteriner Dr. Lewis’e göre bu virüs, “ kredilerin taraklarından, kedi kumlarının kepçelerinde ve insanların el ve ayaklarında da bulaşabiliyor. Ortaya atılan bu teori ise evcil kedilerinde etkilendiğini kanıtlıyor” dedi.

Kedi virüsünün belirtileri ve tedavisi

Tıbbi Uzman Prf. Danielle Gunn – Moore, F-CoV23 olarak isimlendirilen bu yeni virüsün özelikle de kötücül öldüğüne ve tek bir yerde sabit kalmak yerine bütün hücrelere yayıldığını belirtti.

Kedisi olanlara, neye dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan Prf. Gunn – Moore’a göre, virüsün belirtileri arasında potansiyel nefes alma sorunu, karında şişkinlik ve mamadan kesilme gibi şeyler yer alıyor. Diğer yandan nöbetler ve yalpalama gibi nörolojik semptomlara da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.