Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye'nin 5 büyük Hayvanat Bahçesi yetkililerinin katılımı ile 'Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı' düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’de ilk kez Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Bursa Hayvanat Bahçesi, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, İzmir Doğal Yaşama Parkı ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin yetkilileri katıldı. Hayvanat bahçelerinin yaban hayatına katkıları, proje ve çalışmalarının anlatıldığı toplantıda; sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Türkiye'de Bir İlk

Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, usta gazeteciler Yalçın Bayer ve Meliha Okur ile Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parklarının idari ve teknik personelleri katıldı. Antalya Doğal Yaşam Parkı içerisinde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz toplantının önemine değinerek, “Doğal Yaşam Parkları, kentlerin gürültülü havasından uzak, sakinliğin ve huzurun yaşandığı alanlardır. Buralar, doğal hayatın nesli tükenmekte olan türlerin bakıldıkları ve doğaya yeniden kazandırıldıkları merkezlerdir. Hayvanat Bahçeleri bilimsel kurallar ve doğa koruma ilkleri çerçevesinde işletilmeli yalnızca teşhir amaçlı mekanlar haline getirilmemeli. Buraların çocuklarımız için bir eğitim merkezi haline dönüştürülmesi de önemlidir” diye konuştu.

Büyükşehir'in Toplantısı Örnek Olacak

Toplantıya katılan Gazeteci Meliha Okur, toplantıyı çok önemsediğini belirterek, “Doğayı hayvanları ve bitkileri çok seviyorum. Antalya’da olmaktan bu toplantıya katılmaktan da çok mutluyum. Türkiye’de bir ilk olan toplantı inanıyorum ki ilerleyen günlerde örnek olarak gösterilecektir. Çünkü bu toplantıdan çıkacak sonuçlar önemlidir. Kendimizi sevmenin yolu doğadaki tüm canlılara hayvanlara ağaçlara sarılmaktır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi’nin düzenlediği bu toplantı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, Bursa Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Erdi Suna, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Hayvan Yönetimi Müdürü Ezgi Can Vatansever faaliyetleri hakkında sunum yaparak bilgi verdi.