Doğum kontrol haplarının gebelikten korunmak için aslında en basit ve en kolay uygulanabilen yöntemi oluşturmaktadır. Çünkü doğum kontrol hapının yanında diğer doğum kontrol yöntemleri olan tüpleri bağlatmak ve rahim içi araç kullanmak doğum kontrol yöntemine göre daha zor bir süreci göstermektedir. Doğum kontrol hapları ise düzenli olarak alındığında hiçbir sorun ortaya çıkmamaktadır. Bunun için de doğum kontrol haplarının düzenli olarak alınması gerekmektedir. Doğum kontrol hapları düzenli olarak alındığında %99 oranında başarı ihtimali varken, doğum kontrol hapları düzensiz kullanıldığında başarı oranı da düşüş göstermektedir. Doğum kontrol haplarının iki gün üst üste alınmaması bütün etkisini ortadan kaldırmaktadır. Bunun için de düzenli alınmadığı sürece kullanılmasının da bir anlamı yoktur.

Doğum kontrol haplarının yan etkileri arasında halk arasında en çok meme kanseri konuşulmaktadır. Doğum kontrol haplarının çok uzun süreler kullanılması meme kanserini tetikleyebilir. Ancak bunun için kesin bir kanı koymak mümkün değildir. Henüz doğum kontrol hapları tam olarak meme kanserine sebep olmaktadır gibi bir durumu söylemek mümkün değildir.

Kimler Doğum Kontrol Haplarını Kullanabilir?

Doğum kontrol hapını kırk yaşının altında olan ve gebe kalmak istemeyen kadınların kullanmasında hiçbir sakınca yoktur.

Doğum kontrol hapları yalnızca gebelikten korunmak için kullanılmaz. Aynı zamanda adet düzensizliklerinin önüne geçmek için de kullanılmaktadır. Adet düzensizliklerinize karşı doğum kontrol hapı kullanarak bu durumun önüne geçebilirsiniz. Ayrıca adet düzensizlikleriyle birlikte adet dönemleri çok zor geçen, adet dönemlerinde karnı çok şiddetli ağrıyan, adet dönemlerinde öfkeli, stresli olan kadınlarda doğum kontrol hapı kullanabilirler.

Doğum Kontrol Haplarının Beklenen Yan Etkileri Nelerdir?

Doğum kontrol haplarının her kadında rastlanabilecek çeşitli yan etkileri bulunmaktadır. Ancak doğum kontrol haplarının bu yan etkileri doğum kontrol haplarının bırakılmasına gereklilik oluşturmamaktadır. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda ara kanamalara rastlanabilir. Bu ara kanamalar bazen yoğun olurken, bazı durumlarda da lekelenme şeklinde olabilir. Ancak görülen bu ara kanamalar doğum kontrol hapının bırakılmasını gerektirmemektedir. Doğum kontrol hapı bazı kadınlarda kilo almaya sebep olmaktadır. Doğum kontrol hapının kilo yaptığı kadınlar ise doğum kontrol hapını kullanmaya devam etmelidir. Ancak bu durumun önüne geçilemiyorsa ve çok fazlo kilo alıyorsanız doktorunuza danışarak doğum kontrol hapını bırakabilirsiniz. Nadir görülen etkiler arasında bulunan cinsel isteksizlik ise yine doğum kontrol haplarının yan etkileri arasında yer almaktadır.

Doğum Kontrol Hapı Kullanılırken Kanama, Adet Ya Da Lekelenme

Doğum kontrol haplarını kullanmak bir bakıma en kolay doğum kontrol yöntemidir denilebilir. Doğum kontrol hapları doğru kullanıldığı taktirde çok yüksek oranda doğumdan korunmayı sağlamaktadır. Ancak doğru şekilde kullanmak gerekmektedir. Doğum kontrol haplarının tabletinde 21 hap bulunmaktadır. Adetin ilk günü haplar kullanılmaya başlanmalı ve günde bir hap kullanılmalıdır. Hapların aynı saatlerde alınmasına dikkat edilmelidir. Tablet tamamlandığında ise hapa 7 gün ara verilmeli ve sekizinci gün hapların kullanımına yeni başlanmalıdır. Bu 7 gün içinde genel olarak adet görülmekte ve adet süresi genel olarak 5 gün olmaktadır. Ancak kadınlar bu 7 gün içinde adet görmediklerinde yanılgıya düşerler. Bazı kadınlar bu yedi gün içinde adet görmedikler için ilaç kullanmaya devam ederler. Bazı kadınlar ise adet görene kadar ilaç kullanmazlar. Yani sekizinci gün kullanmaları gereken ilacı adet görmedikleri için kullanmaya başlamazlar. Ancak bunlar doğum kontrol hapının etkisinin azalmasına sebep olmaktadır. Bunun için doğum kontrol haplarının olması gerektiği gibi kullanılması gerekmektedir.

Ara Kanamalar ve Lekelenmeler

Doğum kontrol hapları özellikle adetlerin düzene girmesinde önem taşımaktadır. Düzenli olarak doğum kontrol hapı kullanan kadınların adetlerinin de diğer kadınlara göre daha düzenli olduğu görülmüştür. Ancak bazı kadınlarda doğum kontrol haplarını kullanmaya başladıklarından sonra ara kanamalar ve lekelenmeler görülmektedir.

Ara kanamalar ve lekelenmeler her kadında oluşan bir yan etki değildir. Ancak bazı kadınlarda ara kanama ve lekelenmeler görülebilir. Ara kanamalar ve lekelenmelerin genel olarak doğum kontrol hapı kullanan kadınların %10 ile %30’luk bir kısımda görüldüğü gözlemlenmiştir. Bu oran ilk ay için geçerlidir. Kadınlar ilk kez doğum kontrol hapı kullandıklarında %10 ile %30 arasında ara kanama görme riski bulunmaktadır. Ancak doğum kontrol hapının düzenli kullanımının üçüncü ayına gelindiğinde bu oran %1’e düşmektedir. Yani kadın doğum kontrol hapını ilk kullanmaya başladığında ara kanama ve lekelenme yaşama riski çok yüksekse, doğum kontrol hapının kullanımın üçüncü ayına gelindiğinde %1’e düşerek oldukça azalmaktadır.

Doğum kontrol hapları düzenli kullanıldığında bu oran düşecektir. Ancak doğum kontrol haplarının kullanımı düzensiz kullanıldığında ara kanama ve lekelenme riski de artış gösterecektir.

Ara kanamalarının çok şiddetli olması, adetlerinizin çok fazla düzensizleşmesi gibi durumlarda doğum kontrol haplarını bırakıp bırakmamanızın gerekliliğini doktora danışmanız gerekmektedir. Bu sayede daha doğru bir adım atmış olursunuz.

Doğum Kontrol Hapı Kilo Aldırır Mı?

Doğum kontrol hapları doğum kontrolünü sağlamak için kullanılan en basit ama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Doğum kontrol haplarının basit bir yöntem olması kullanımının artış göstermesini sağlamaktadır. Ancak doğum kontrol haplarıyla ilgili kadınların belli başlı endişeleri de vardır.

Doğum kontrol haplarının öncelikle yan etkileri ara kanamalar ve lekelenmelerdir. Ancak doğum kontrol hapları ilk kullanılmaya başlandığı zaman çok fazla görülen ara kanamalar ve lekelenmeler hapların kullanılmaya başlanmasından üç ay geçtikten sonra bu belirtiler azalacak hatta çoğunlukla tamamen ortadan kalkacaktır.

Doğum kontrol haplarının yan etkileri olarak görülen başka bir durum ise kilo almaktır. Doğum kontrol haplarının kilo almaya sebep olması gerekçesiyle birçok kadın doğum kontrol haplarının kullanımını bırakmaktadır. Peki, doğum kontrol hapları kilo aldırır mı?

Yapılan araştırmalara göre doğum kontrol haplarının çok aşırı kilo almaya ya da obeziteye sebep olma gibi yan etkileri bulunmamaktadır. Hatta bazı araştırmaların gösterdiğine göre doğum kontrol haplarının hiçbir şekilde kilo aldırmadığı gözlemlenmiştir. Ancak doğum kontrol haplarının içinde hormonlarda bulunmaktadır. Bu hormonlar ise özellikle vücudun su toplamasına sebep olarak ödem oluşturabilir. Devamında da dolayısıyla kilo alınmasına sebep olmaktadır. Ancak vücudun su toplamasına bağlı olarak alınan kilolar genel olarak yılda birkaç kilo kadar olmaktadır. Yoksa doğum kontrol haplarının aylık birkaç kilo aldırması senelik 15 – 30 kilo aldırması gibi bir durum görülmemiştir.

Doğum kontrol haplarının hiç kalorisi yoktur. Bunun için doğum kontrol hapları alındıkça kalori alınmaz. Dolayısıyla hızlı kilo almak gibi bir durum da söz konusu değildir. Doğum kontrol haplarının kiloya sebep olması yalnızca içinde bulundurduğu hormonlardır.

Uzun Süreli Doğum Kontrol Haplarını Kullanmak Kilo Almaya Sebep Olur Mu?

Kadınlar 3 ile 5 yıl arası doğum kontrol hapı kullandıklarında kilolarının artış gösterdiğini düşünmektedir. Ancak 3 ile 5 yıl arasında doğum kontrol hapı kullanmak değildir kilo artışına sebep olan, yaş ilerledikçe metabolizmanın yaşanmasıdır. Bunun için de uzun süreli olarak doğum kontrol hapı kullanan kadınlar aldıkları kiloları doğum kontrolü hapından kaynaklanmadığını bilmelidir. Bunun için de kilo alıyorum diye doğum kontrol hapını bırakmanın hiçbir manası yoktur.

Doğum Kontrol Hapları Zayıflatır Mı?

Kadınlar doğum kontrol haplarının kilo aldırmasının yanı sıra zayıflatacağını düşündüklerinden dolayı da kullanmayı bırakmaktadır. Ancak doğum kontrol haplarını kullanmak vücutta zayıflama ya da kilo almayla ilgili hiçbir alakası olmadığı bilinmelidir. Bunun için de doğum kontrol haplarının ne kilo aldıran ne de zayıflatan bir etkisi yoktur.

Doğum kontrol haplarının en fazla yapabileceği yan etki hormonlarda değişiklik yapacağı için vücudun su toplamasına sebep olmasıdır. Vücut su topladığında da kilo alınacaktır. Ancak bu şekilde alınan kilolar yılda birkaç kilo şeklinde olmaktadır.

Adet Kanamasının Kesilmesi

Doğum kontrol haplarının çok yüksek oranda olmasa da bazı yan etkileri bulunmaktadır. Doğum kontrol haplarının yan etkilerinin başında ise ara adet kanamaları ve lekelenmeler gelmektedir. Ara adet kanamaları ve lekelenmeler kadının tedirgin olmasına sebep olmaktadır. Ancak üçüncü aya kadar bu durumlar normal kabul edilebilir. Adet kanamalarının kesilmesi ise mutlaka doktora başvurmayı gerektirmektedir.

Doğum Kontrol Hapları Hangi Durumlarda Kesinlikle Kullanılmamalıdır?

Doğum kontrol haplarının kesinlikle kullanılmaması gereken durumlar vardır. Mesela gebelik riskiniz varsa doğum kontrol hapı da kullanmamalısınız. Çünkü doğum kontrol hapının kullanılması bebeğin düşmesine dahi sebep olabilir. Bunun içindir ki doğum kontrol hapına doktor kontrolünde başlanmalıdır. Çünkü doktor gerekli tetkikleri yapmış olacaktır. Karaciğer hastalığı, meme kansereri olanlarda yine doğum haplarını kesinlikle kullanmaması gereken grupta yer alan kişiler arasında bulunmaktadır.