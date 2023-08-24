Spor bilimleri alanında Türkiye’nin önemli markalarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi’nde, özel yetenek sınavı heyecanı başladı.İZMİR (İGFA) -Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı başladı.

DEÜ’nün spor bilimlerini kapsayan özel yetenek sınavına 538 kadın, bin 255 erkek aday olmak üzere; toplamda 1.793 aday başvuru yaptı.

DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda düzenlenen ve 25 Ağustos tarihine kadar sürecek olan özel yetenek sınavlarının sonucunda, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine 248 öğrenci kayıt yapmaya hak kazanacak. Aday öğrencilerin başvuru yaptığı spor branşları arasında; futbol, basketbol, hentbol, hokey, koordinasyon, masa tenisi, tenis, voleybol ve yüzme gibi branşlar bulunuyor.

Sahip olduğu eğitim-öğretim kalitesi, altyapı ve tesis gibi ölçütlerle Türkiye’nin önde gelen spor fakültelerinden birine sahip olduklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, başvuru sayısının kendileri için sürpriz olmadığını ifade etti. Rektör Hotar, “YKS 2023 sonuçları belli oldu. Araştırma Üniversitemizin kontenjan doluluk oranı ise yüzde 100’e ulaştı. Güzel Sanatlar Fakültemizin ardından, spor tutkunlarını ve geleceğin spor uzmanlarını bir araya getiren Spor Bilimleri Fakültemizin de özel yetenek sınavlarını yoğun ilgi altında yapıyoruz. Sporun zirvesine giden yolda, Dokuz Eylül Üniversitesi çatısı altında öğrenim görmek isteyen tüm gençlere başarılar diliyoruz” dedi.

AKRETİDE BÖLÜMLER

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından akredite bölümlere sahip olan DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi’ne, Türkiye’nin birçok ilinden aday katılımının olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, “Bu adaylarımızdan 58’i milli sporcu. Fakültemize, kapalı yüzme havuzu ve çok kapsamlı spor salonun da görev süremiz içinde eklenmesi ile geleceğin sporcularını yetiştirecek modern tesislerimize kavuşmuştuk. Büyümesini sürdüren fakültemize yeni bölümler katıldı ve imkanlarımız genişledi. Fakültemiz, büyük emek verilen çalışmalarla Türkiye’de sınırlı sayıda olan akreditasyon belgeli spor bilimleri fakülteleri arasına katıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, aramıza katılacak olan yeni öğrencilerimizle başarılarımızın artarak sürmesini temenni ediyoruz” ifadesinde bulundu.