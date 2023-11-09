Trafikte ne yazık ki maganda eksik olmuyor. Her gün farklı şehirlerden trafikte kavga haberi görmeye devam ediyor. Bu kez görüntüler İstanbul’dan geldi.

Beylikdüzü ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, sokakta ilerleyen dolmuş içerisinde, yolcu ile şoför, tartışmaya başladı.

Yolcuyu öldüresiye dabretti

Tartışma devam ederken şoför, yolcunun inmesini istedi. İddiaya göre yolcu, dolmuştan inerken şoföre küfretti.

Bunun üzerine şoför araçtan inerek yolcuyu darbetmeye başladı. Çevredekiler ve dolmuştaki yolcular, kavgayı ayırmaya çalıştı.

"Yardım etsenize, adam ölüyor"

Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, şoförün yolcu yerdeyken kafasına tekme attığı görülüyor.

Çevredekilerin ise "Allah aşkına bırak, yapma. Yardım etsenize, adam ölüyor. Nefessiz kaldı." diye bağırdıkları duyuluyor.