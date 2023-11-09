Diyet light omlet yapmak için gereken malzemeler

1 adet yumurta ve 4 adet yumurta akı

1 çay kaşığı düşük sodyumlu tuz

1 çay kaşığı istediğiniz bir baharat

5 adet ince dilim yağsız ve çemensiz pastırma

1 dilim kendiliğinden dilimli yağsız kaşar peyniri

2 yemek kaşığı mantar

1 adet bebek ıspanak

Üstü için: 5 ince dilim yağsız çemensiz pastırma koyun, 1 dilim kendiliğinden dilimli yağsız kaşar peyniri, 2 yemek kaşığı kadar mantar, 1 adet bebek ıspanak

Diyet omlet nasıl yapılır

Öncelikle yumurtaları bir kapta çırpın ve üstüne istediğiniz baharatları ekleyin. Daha sonra hafif ateşte bir süre ısıttığınız teflon tavaya karışımı dökün ve üzerini bir kapakla kapatın. Ardından 3 dakika sonra sebzeleri üstüne koyun. Sonra pastırmayı ve en üste de hemen az yağlı dilimli kaşar peyniri ekledikten sonra tekrar kapağı kapalı bir şekilde 2 dakika pişirin. iki dakika sonra kapağı açın ve spatula ile omleti alın ikiye katlayın.