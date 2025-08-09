Tarım Bakanlığı, gıda denetimlerini e-Devlet sistemine entegre ediyor. Artık hileli gıdalar listesine vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca erişebilecek.

Gıda denetimleri sonucunda domuz eti, at eti veya diğer yasaklı maddeler içeren ürünlerin marka, parti numarası ve üretici bilgileri görüntülenebilecek.

e-Devlet Kapısı, borç sorgulama, tarife karşılaştırma, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ve güncel gıda kamuoyu duyurusu olmak üzere dört yeni hizmeti kullanıcıların erişimine sundu.

Borç sorgulama özelliği sayesinde kullanıcılar, Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden kamu kurumları ve yetkilisi oldukları ticari işletmelere ait borç bilgilerini tek bir sistemde görüntüleyebilecek.

Tarife karşılaştırma hizmeti ile kullanıcılar, elektronik haberleşme sağlayıcılarının sabit internet, mobil hat ve televizyon platformlarına dair tarifelerini ve kampanyalarını karşılaştırarak kendileri için en uygun seçeneği seçebilecek.