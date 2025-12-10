kranda yer alan verilere göre çeşitli altın türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle sıralandı:
- Gram altında alış 5769,71 lira, satış 5843,44 lira olarak görülüyor.
- 22 ayar altında alış fiyatı 5274,24 lira, satış fiyatı 5514,05 lira seviyesinde.
- 14 ayar altın için alış 3186,92 lira, satış 4286,46 lira olarak tabloda yer alıyor.
- Çeyrek altın alışta 9451 lira, satışta 9524 liradan işlem görüyor.
- Eski çeyrek altının alış fiyatı 9277 lira, satış fiyatı 9413 lira olarak listelendi.
- Yarım altın alış 18.902 lira, satış 19.047 lira şeklinde güncellendi.
- Tam altın için alış fiyatı 37.688 lira, satış fiyatı ise 37.943 lira olarak belirtiliyor.
