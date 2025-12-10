kranda yer alan verilere göre çeşitli altın türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle sıralandı:

Gram altında alış 5769,71 lira, satış 5843,44 lira olarak görülüyor.

22 ayar altında alış fiyatı 5274,24 lira, satış fiyatı 5514,05 lira seviyesinde.

14 ayar altın için alış 3186,92 lira, satış 4286,46 lira olarak tabloda yer alıyor.

Çeyrek altın alışta 9451 lira, satışta 9524 liradan işlem görüyor.

Eski çeyrek altının alış fiyatı 9277 lira, satış fiyatı 9413 lira olarak listelendi.

Yarım altın alış 18.902 lira, satış 19.047 lira şeklinde güncellendi.

Tam altın için alış fiyatı 37.688 lira, satış fiyatı ise 37.943 lira olarak belirtiliyor.