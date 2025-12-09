ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda, Ukrayna-Rusya Savaşı için yürütülen barış görüşmelerinden Avrupa’nın göç politikalarına, Venezuela’ya yönelik muhtemel kara harekatına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

Ekibinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir barış anlaşmasının farklı taslakları üzerinde çalıştığı hatırlatılarak, şu anda müzakerelerde hangi ülkenin daha güçlü konumda olduğunu sorulan Trump, "Hiç şüphe yok, Rusya. Çok daha büyük bir ülke. Asla yaşanmaması gereken bir savaş. Açıkçası ben başkan olsaydım yaşanmazdı ve dört yıl boyunca da yaşanmadı" dedi.

Savaşın "Üçüncü Dünya Savaşı’na dönüşebileceğini" savunan Trump, kendi yönetimi olmasaydı bugün çok daha büyük bir krizle karşı karşıya olunabileceğini iddia etti. Trump, Ukrayna’daki çatışmanın en büyük bedelini Avrupa’nın ödediğini belirterek, "Bu Avrupa için çok büyük bir sorun ve bunu iyi yönetemiyorlar" ifadesini kullandı.



"Okusa iyi olurdu"

Zelenskiy’nin barış teklifine hazır olmadığı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Trump, Zelenskiy’i hazırladıkları son taslağı henüz okumamakla eleştirdi. Trump, "Öneriyi okuması lazım. Aslında henüz okumadı. Dünden beri elinde. Belki gece boyunca okumuştur. Okusa iyi olurdu. Biliyorsun, birçok insan ölüyor. Bu yüzden okuması gerçekten iyi olurdu. Halkı öneriyi çok beğendi. Yardımcıları, üst düzey yöneticileri beğendiler ama henüz okumadığını söylediler. Bence okumak için zaman ayırmalı" ifadelerini kullandı.



"Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar"

Trump, Ukrayna’da uzun süredir seçim yapılmadığını vurgulayarak, "Bence Ukrayna’nın artık seçim yapma zamanı geldi. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar ama bence Ukrayna halkının bu seçeneğe sahip olması gerekir. Belki de Zelenskiy kazanır, kimin kazanacağını bilmiyorum. Ama uzun zamandır seçim yapmadılar. Demokrasiden bahsediyorlar ama bir noktaya geliyor ki artık demokrasi değil" ifadelerini kullandı. Trump, oğlu Donald Trump Jr.’ın "ABD’nin Ukrayna’dan ayrılabileceği" yönünde yorum yapan bir muhabire verdiği "Sanırım ayrılabilir" cevabının sorulması üzerine ise bunun "tam anlamıyla doğru olmadığını" söyleyerek, Kiev yönetiminin barış planını ciddiyetle ele alması gerektiğini vurguladı.



"Koca bir sahil şeridini kaybettiler"

Ukrayna’nın savaşta önemli toprakları kaybettiğini öne süren Trump, "Ben buraya gelmeden çok önce topraklarını kaybetmişlerdi. Koca bir sahil şeridini kaybettiler. Haritalara bakıyorsunuz, ben 10 aydır buradayım ama 10 ay öncesine baktığınızda o şeridin tamamını kaybetmişler. Şimdi daha da büyük bir şerit. Çok fazla toprak kaybettiler ve kaybettikleri topraklar da çok değerli topraklardı" ifadelerini kullandı.



"Seçimimiz hileli olmasaydı Ukrayna’dan bile bahsetmiyor olurduk"

Trump, eski Başkan Joe Biden’ın Ukrayna politikasını eleştirerek, Biden yönetimini Ukrayna’ya "aptalca 350 milyar dolar verdiğini" ve ülkesinin bu savaşta artık "para ödemediğini" belirtti.

Trump, Ukrayna savaşının kendi ifadesiyle "hileli" olduğunu öne sürdüğü ABD seçimleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu iddia etti. Trump, "Düşünsenize, eğer seçimimiz hileli olmasaydı. Hileli bir seçim vardı, artık herkes biliyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde de açıkça ortaya çıkacak çünkü elimizde tüm bilgiler ve her şey var. Ama seçim hileli olmasaydı, şu anda Ukrayna’dan bile bahsetmiyor olurdunuz" dedi.



"Göçmenlik politikaları tam bir felaket"

ABD yönetiminin kısa süre önce açıkladığı yeni ulusal güvenlik stratejisi sorulan Trump, Avrupa’nın göçmenlik politikalarını sert bir dille eleştirerek, "Avrupa farklı bir yer. Ve eğer bu şekilde devam ederse, birçok ülke sürdürülebilir olmayacak. Göçmenlik politikaları tam bir felaket. Göçmenlikle yaptıkları da tam bir felaket. Bir felaketin eşiğindeydik ama onu durdurabildim" dedi.

ABD’de kendi döneminde sınırı tamamen kapattığını savunan Trump, "Sınırlarımızdan şu anda hiç insan geçmiyor, yedi aydır sıfır. Milyonlardan sıfıra düştük" ifadelerini kullandı. Avrupa’ya çok sayıda kişinin Afrika’dan, Orta Doğu’dan ve Kongo gibi ülkelerin hapishanelerinden geldiğini öne süren Trump, Avrupa liderlerinin "politik doğruculuk uğruna" bu insanları geri göndermek istemediğini söyledi.



"Korkunç, gaddar, iğrenç bir belediye başkanı"

Trump, "Paris’e bakarsanız, çok farklı bir yer. Paris’i çok severdim, ama artık eskisi gibi değil. Londra’ya bakarsanız, Khan adında bir belediye başkanınız var. Berbat bir belediye başkanı. Beceriksiz, aynı zamanda korkunç, gaddar, iğrenç bir belediye başkanı. Bence berbat bir iş çıkardı. Londra farklı bir yer. Londra’yı seviyorum ama bunun olmasını istemiyorum. Bildiğiniz gibi, köklerim Avrupa’da" ifadelerini kullandı. Trump, buna rağmen "Avrupa’yı yönetmek istemediğini" belirterek, "Ben ABD’yi yönetmek istiyorum ama Avrupa’yla çok ilgileniyorum" dedi.

Trump, Avrupa siyasetindeki etkisinin yanı sıra NATO içindeki rolünü anlatırken "NATO bana Baba diyor" ifadesini kullandı ve ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmasını kendi baskısına bağladı. Trump, "GSYH’lerinin yüzde 2’sini bile ödemiyorlardı. Ben ödemedikleri yüzde 2’yi de, ödedikleri yüzde 5’i de yukarı çektim. Ödüyorlar çünkü biz bir şeyler gönderdiğimizde NATO ödüyor ve sanırım Ukrayna’ya veriyorlar. Ama Avrupa yerle bir oluyor" dedi.



"Her zaman bir çözüm yolu buluyoruz"

NATO bağlamında Türkiye ile ilişkilere değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilişkisine değinerek, "Erdoğan benim dostum. Erdoğan’la ne zaman bir sorunları olsa, onunla konuşamadıkları için beni aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Aslında onu çok seviyorum. Güçlü bir ülke, güçlü bir ordu kurdu. Ama onunla başa çıkmakta zorlanıyorlar ve benim aramamı istiyorlar. Ben de onu arıyorum ve her zaman bir çözüm yolu buluyoruz. O ve ben her şeyi çok hızlı bir şekilde hallediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Tek istediğim güçlü bir Avrupa"

Trump'a, ABD’nin yeni Avrupa stratejisinden memnuniyet duyduğunu açıklayan Rusya’nın belgeyi "olumlu bir adım" ve "Moskova’nın vizyonuyla büyük ölçüde uyumlu" bulduğu hatırlatıldı. Trump bunun üzerine, Rusya’nın zayıf bir Avrupa görmek istediğini, bugün yaşananların ise aslında bu tabloya hizmet ettiğini söyleyerek, "Ama bunun benimle hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. Trump, "Avrupa için bir vizyonum yok. Tek istediğim güçlü bir Avrupa. Öncelikle ABD için bir vizyonum var, ‘Amerika’yı Yeniden Harika Yap’ vizyonu. Avrupa’ya da bunu açıklıyorum çünkü çok zeki olmam gerektiğini düşünüyorum, gözlerim, kulaklarım ve engin bir bilgi birikimim var. Neler olduğunu görüyorum. Asla göremeyeceğiniz raporlar alıyorum. Avrupa’da olanların korkunç olduğunu, bildiğimiz haliyle Avrupa’yı tehlikeye attığını düşünüyorum" dedi.



"Günleri sayılı"

"Maduro’nun günlerinin sayılı olduğunu ve ABD’nin yakında Venezuela topraklarına saldırabileceğini söylediniz. Venezuela’da Amerikan askerlerini sahada görebilir miyiz?" sorusuna Trump, doğrudan "kara harekatı" sorusuna net cevap vermekten kaçınarak, "Bu konuda yorum yapmam, bunu kesin olarak söyleyemem" ifadelerini kullandı. Venezuela yönetimini ve Biden’ı sert sözlerle hedef alan Trump, "Bize milyonlarca insan gönderdi, çoğu hapishaneden, birçoğu uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu baronu, akıl hastanesinden insanlar. Onları ülkemize gönderdi, orada çok aptal bir başkanımız vardı" dedi.

"Maduro’yu görevden almak için ne kadar ileri gidersiniz? Onu dışarı çıkarmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap veren Trump, "Günleri sayılı" yanıtını verdi.

Trump, Venezuela’dan gelen teknelerin "uyuşturucu yüklü" olduğunu savunarak, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in geçtiğimiz eylül ayında iddia edilen ikinci tekne saldırısıyla ilgili Kongre’ye ifade verip vermeyeceğine ilişkin soruya, "Umurumda değil, isterse gider ifade verir" yanıtını verdi.



"Her seferinde bir tekneyi batırdığımızda 25 bin Amerikalının hayatını kurtarıyoruz"

Venezuela’dan çok fazla uyuşturucu geldiğini dile getiren Trump, her bir teknenin vurulmasının ABD’de binlerce insanın hayatını kurtardığını iddia etti. Trump, "Bu tekneler çoğunlukla Venezuela’dan geliyor. Uyuşturucuları görebiliyorsunuz; teknenin her yerinde çantalar, çantalar, çantalar. Ülkemize 11 bin 887 katil girdi ve aptal Joe hepsini aldı. Şimdi onları dışarı çıkarıyoruz. Onları buluyoruz. Birçoğunu bulduk ve dışarı çıkaracağız ya da hapse atacağız. Bazıları o kadar tehlikeli ki, onları ülkelerine geri göndermek istemiyoruz, çünkü geri dönmenin bir yolunu bulurlar. Ama bunlar soğukkanlı katiller. Her seferinde bir tekneyi batırdığımızda 25 bin Amerikalının hayatını kurtarıyoruz" dedi.

Venezuela’ya yönelik adımların Meksika ile Kolombiya’ya karşı da atılıp atılmayacağına dair soruya Trump, "Evet, yapardım. Elbette yapardım" yanıtını verdi.



"Avrupa’yı şekillendiren en etkili kişi"

Politico, geleneksel "Politico 28" (P28) listesinde bu yıl Trump’ı "Avrupa’yı şekillendiren en etkili kişi" olarak seçerken, bu seçim ile ilk kez bir ABD’li bu unvana sahip oldu. Daha önce listenin zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi isimler yer almıştı.