Turizm bölgelerinde yiyecek fiyatlarına yönelik tartışmalar sürerken, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir Alman turistin 250 TL’lik hesap karşısındaki tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

ALMAN TURİST: BU NORMAL Mİ?

Marcel isimli Alman turist, bir top dondurma için 190 TL, külah için ise 60 TL olmak üzere toplam 250 TL ödediğini belirterek duruma “Bu normal mi?” sözleriyle tepki gösterdi. Görüntülerde, dondurma fiyatını yüksek bulan turistin tepkisi dikkat çekti.

Kullanıcıların bir kısmı fiyatları “aşırı yüksek” olarak değerlendirirken, bazıları ise turistik bölgelerde benzer fiyatların artık yaygınlaştığını savundu.

KÜLAHA AYRI ÜCRET ALIYORLAR

Akşam’da yer alan haberde; İstanbul’da yapılan incelemelerde dondurma fiyatlarında dikkat çeken farklılıklar ortaya çıktı. Bazı işletmelerde standart külahın ücretsiz verildiği görülürken, bazı yerlerde külah için 15 ila 20 TL arasında ek ücret talep edildiği belirlendi. Ancak bu ücretlerin her işletmede menüde açıkça yer almadığı dikkat çekti.Ayrıca çikolata ve farklı kaplamalarla hazırlanan “süslü külahlar” için ek ücretlerin daha da yükseldiği görüldü. İncelenen bazı işletmelerde süslü külah için 75 TL, çikolatalı külah için ise 80 TL’ye kadar ek ücret alındığı tespit edildi.