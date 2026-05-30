CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geri döndü. Bu durum bazı partililerin tepkisini çekerken, bazı partililer de Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

GÜLLERLE KARŞILANDI

Öte yandan Kılıçdaroğlu bugün 2,5 yıl aradan sonra genel başkan olarak CHP Genel Merkezine geldi. Kılıçdaroğlu kapıda güllerle karşılandı. Kılıçdaroğlu yapacağı konuşma öncesi makam odasına geçti.

MAKAM ODASINDAN 2,5 YIL SONRA İLK FOTOĞRAF

Öte yandan 12. kattaki genel başkan odasından ilk fotoğraflar da geldi.