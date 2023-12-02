Bursa İnegöl Hamidiye mahallesinde meydana gelen kazada alkollü sürücü, duvara çarptı. Yaralanan sürücü kaza yerinden 2 kilometre ileride bulundu.

Kaza saat 20.00 sıralarında Hamidiye mahallesi Sipahi sokakta meydana geldi. Sürücü Oğuzhan M.(29) yönetimindeki 16 LC 708 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. İstinat duvarına çarparak durdu. Kaza sırasında aracın camı kırılırken, direksiyonu da yerinden fırladı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, aracı bırakıp yürümeye başladı.

1.5 Kilometre sonra bulundu

Alkollü sürücü 1.5 kilometre yürüdü. Kültür park güvenlik görevlisi kanlar içinde kalan sürücüyü görünce 112'ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan alkol testi sonucunda sürücünün 2.10 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ