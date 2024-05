Kartal Belediyesi tarafından hizmete açılan Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi’nde kano ve kürek sporları alanlarında her ay toplam 164 kursiyer ücretsiz bir şekilde teorik ve pratik eğitim almaya başladı. Kürek sporu için 12, kano sporu için ise 16 yaş üstü bireylerin başvurabildiği eğitimler, haftanın 6 günü denizde devam edecek. Her kursiyerin haftanın 2 günü eğitim aldığı merkezde her hafta 3 farklı grup eğitimlerine 1 ay boyunca devam ediyor.

İstanbul’da en iyi rüzgâr alan bölgelerden biri olan Dragos’ta, açıldığı günden bu yana kısa sürede İstanbul’un önemli su sporları merkezleri arasındaki yerini alan Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi, farklı branşlarda ücretsiz verdiği eğitimlerle hem su sporlarını her yaştan vatandaşa sevdiriyor, hem de sporcu yetiştirme misyonunu büyük bir başarı ile üstleniyor.

3 farklı gruba haftanın 6 günü eğitim veriliyor

Yediden yetmişe tüm vatandaşlara su sporlarını sevdirmek ve çocuk yaştan itibaren sporcu yetiştirmek hedefi ile hayata geçirilen merkezde her ay 160’dan fazla sporcu yetiştiriliyor. Salı - Perşembe, Çarşamba - Cuma ve Cumartesi - Pazar olmak üzere 3 grup halinde haftanın 6 günü verilen eğitimlere her ay toplam 164 sporcu katılıyor. Kürek ve kano sporunu öğrenmek ya da geliştirmek isteyen vatandaşlar, haftada 2 gün birer saat eğitim alıyor. İlk derste teorik bilgilerin yanı sıra, tekne ile ilgili bilgiler ve güvenlik kurallarını öğrenen kursiyerler, vakit kaldığı takdirde denize çıkışı da gerçekleştiriyor.

Kartallılardan su sporlarına yoğun ilgi

Daha sonraki derslerde denizde pratik yaparak uzmanlardan ders alan sporcular için eğitimler, sabah 08.00’de başlıyor. Saat 11.00’e kadar süren ilk sabah eğitimlerinin ardından saat 16.00’ya kadar ara veriliyor. Günün ikinci eğitimi saat 17.00’de başlıyor ve eğitmenler saat 20.00’e kadar sporculara gruplar halinde birer saat eğitim veriyor. Kürek için 12 yaş üstü; kano için ise 16 yaş üstü bireylerin katılabildiği eğitimlerde; uzman sporcu eğitmenler günde 7 saat boyunca her iki alanda kullanılan tüm alet ve teknikleri sporcu adaylarına denizde uygulamalı olarak öğretiyor.

Pazartesi hariç haftanın 6 günü hummalı bir eğitim çalışmasının yürütüldüğü merkezde bu dönemde kürek sporu için 144, kano için ise 20 kişi eğitim alıyor. Mayıs ayı itibariyle başlayan eğitimlerde yoğun ilgi gören merkezdeki faaliyetler, hava şartları izin verdiği sürece Kasım - Aralık tarihlerine kadar devam edecek.

“Su sporlarını Kartallılara sevdirme amacımız fazlasıyla karşılık buldu”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin açıklamasında, “Yaklaşık 1.500 metrekarelik alanı yeniden düzenleyip tam donanımlı bir su sporları tesisi haline getirerek komşularımızın hizmetine sunduğumuz Dragos Su Sporları Merkezimiz sayesinde Kartal, İstanbul’un su sporları merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bugüne kadar yüzlerce komşumuzun yelken ve kano, binlercesinin de kürek eğitimi aldığı merkezimizde, su sporlarını Kartallılar’a sevdirme amacımız, fazlasıyla karşılık buldu. Bu tarz olumlu geri bildirimler bizi oldukça mutlu ediyor ve daha da heveslendiriyor. Sporda tesisleşme yolunda hizmet üretmeye kararlıyız, bu anlamda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.