Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri manevra yapan sürücü aracın hakimiyetini kaybederek, 2'si çocuk 3 kişiye çarptı. Araç uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Tuzla mahallesinde ikametinin önünde park halindeki 16 SLE 86 plakalı aracına binen Nazmiye D.(41) geri manevra yapmak istediği sırada aracın hakimiyetini kaybetti. O sırada aracın arkasında duran Ayşe E. (31), Berat Efe E. (11) ile Metehan E. (1) çarpan otomobil daha sonra uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonucu yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE