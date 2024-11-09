İzmit’in ünlü pişmaniyesi Dubai çikolatasına rakip oldu. Eğitmen Şef Gamze Çelik Kalaycı tarafından pişmaniyeyle Dubai çikolatasının birleştirilmesiyle yepyeni bir tat ortaya çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Anne Şehir Merkezi, yeni bir lezzet inovasyonuna imza attı. Eğitmen Şef Gamze Çelik Kalaycı tarafından hazırlanan tarifte, İzmit’in ünlü pişmaniyesi, Dubai çikolatasıyla birleşerek yepyeni bir tat ortaya çıkarıldı. Kalaycı’nın hazırladığı tarif, geleneksel pişmaniyeyi modern bir dokunuşla zenginleştirdi. Şef Çelik’in yaptığı çalışmayla İzmit’in ünlü pişmaniyesi Dubai çikolatasına rakip oldu.