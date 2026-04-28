İznik Boyalıca Mahallesi’nde balıkçılar vira bismillah dedi. Bu yıl bereketli geçen sezon, balıkçıların yüzünü güldürüyor. Yurt dışına ihracatı yapılan gümüş balığı, Türkiye'ye önemli miktarda döviz kazandırmaya devam ediyor.



Boyalıca Mahallesi’nde 25 yıldır balıkçılık yapan Sadık Turan, sezonun umut verici başladığını belirterek, "Ya Bismillah diyerek ağlarımızı göle attık. Bu yılın bereketli bir yıl olacağına inanıyoruz. Bir seferde 2 ton balık yakaladık. Allah bereket versin" dedi.

Ağların dolu dolu geldiğini söyleyen Turan, "En verimli günlerden birini yaşadık. Gerçekten bereketli bir gün oldu, bu sezondan umutluyuz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Geçtiğimiz yılların aksine İznik Gölü'nde su seviyesinin yüksek olmasının balık avında yüzlerin gülmesine sebep olduğu ifade edildi.

Gümüş balığı lezzetli eti nedeniyle özellikle tavada kızartması yapılarak tüketiliyor. AB ülkelerinde "parmak balık" gibi işlenerek, özellikle Almanya ve Fransa gibi yerlerde ticari değeri yüksek bir ürün olarak satılıyor. Ayrıca cips üretiminde de kullanılıyor