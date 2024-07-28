Bursa’da düğün konvoyu zincirleme kaza yapınca, ortalık karıştı. Kimi kendi arasında kavgaya tutuştu, kimi ise suçlu gördüğü motosikletliye saldırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Gelini alıp düğün salonuna doğru konvoy eşliğinde ilerleyen kalabalık, iddialara göre motosikletlinin biranda önlerine çıkması üzerine ani fren yaptı. 3-4 aracın bir birine çarptığı kaza sonrası, bazı araçlar yürüyemez hale geldi. Yaşanan kaza sonrası trafik kitlenirken, düğün sahipleri motosikletliye saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandı.

Motosikletli ile düğün sahiplerinin kavgası bitti derken, bu sefer de düğüncüler kendi arasında kavgaya tutuştu. Bir birlerine laf söyleyen iki genci ise yine araya giren yakınları ayırdı.

Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, polis ekiplerinin gelmesiyle trafiğe açıldı.