

Gerçekleştirilen yardım programları kapsamında hem mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanlara destek verildi hem de Bangladeş’in farklı bölgelerinde çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Program hakkında açıklamalarda bulunan İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir, yardım çalışmalarının birkaç gün boyunca farklı bölgelerde yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Demir’in verdiği bilgilere göre programın ilk günü olan 10 Mart’ta partner kurumun ofisi ziyaret edildi. Aynı gün iftar programında vakfın inşa ettiği Darul Aman Yetimhanesi’ndeki yetim çocuklarla bir araya gelindi. İftar programının ardından yetim çocuklara dondurma, cips ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

11 Mart tarihinde sabah saat 07.45’te uçakla Arakanlı mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Cox’s Bazar bölgesine gidildi. Burada 18 ve 15 numaralı kamplarda toplam 1.000 adet kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. Yardım faaliyetleri kapsamında 15 numaralı kampta 400 yetime bayramlık kıyafet verilirken, 150 kişiye de zekât dağıtımı yapıldı. 16 numaralı kampta ise 200 yetime bayramlık kıyafet ulaştırılırken 120 kişiye zekât verildi.

Aynı gün 13 numaralı kampta önemli bir sosyal proje de hayata geçirildi. 50 kadının 6 ay boyunca eğitim alacağı kadın meslek edindirme kursunun açılışı gerçekleştirildi. Kursu tamamlayan 50 kadının birer dikiş makinesine sahip olacağı ve bu sayede aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri ifade edildi.

Program kapsamında ayrıca partner kurum tarafından işletilen sağlık merkezi ziyaret edildi. Kampın hemen dışında bulunan koordinasyon merkezinde ise gelir temini projesi kapsamında 10 aileye ikişer adet keçi, 3 aileye ise sağmal inek dağıtımı yapıldı. Kurumun bir başka merkezinde Arakanlı ailelerin faydalanacağı bir büyükbaş hayvan kurban edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Aynı noktada 30 kişiye de zekât dağıtımı gerçekleştirildi. Gün boyu süren programların ardından ekip tekrar Cox’s Bazar’daki otele döndü.

12 Mart tarihinde öğle saatlerinde Cox’s Bazar’dan Bangladeş’in başkenti Dakka’ya geçildi. Dakka’da vakfın desteğiyle organize edilen 3.000 kişilik iftar programında Bangladeşli Müslümanlarla bir araya gelindi.

13 Mart tarihinde ise sabah saat 08.30’da Şirajganj ilinde gerçekleştirilecek Ramazan kumanyası dağıtımı için yola çıkıldı. Cuma namazından önce Şirajganj iline bağlı Ullapara ilçesinde 300 adet kumanya dağıtımı yapıldı. Cuma namazının ardından Belkuchi ilçesinde 200 kumanya daha ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Program kapsamında ayrıca Ankaralı bir bağışçının üstlendiği bir yetimhanenin temel atma programına katılım sağlandı. Bunun yanında 51 yetim aileye zekât dağıtımı yapılırken yetim çocuklara çikolata ikram edildi.

Günün devamında Dakka’ya geri dönen ekip, Uttara bölgesinde bulunan kız yetimhanesinde kalan 82 yetim çocukla birlikte iftar yaptı. İftar programının ardından çocuklara dondurma ve çikolata ikramında bulunuldu.

İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir, yapılan çalışmaların İnegöllü hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirildiğini belirterek, mazlum ve ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardım ulaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.