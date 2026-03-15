İran ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim artarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sağlık durumuna ilişkin iddialar geniş yankı uyandırdı.

Tartışmalar, Netanyahu’ya ait olduğu öne sürülen bir basın açıklaması videosunun sosyal medyada dolaşıma girmesiyle başladı. Görüntülerde elinde altı parmak bulunduğu iddiası ortaya atılırken, bazı kullanıcılar videonun yapay zeka teknolojisiyle değiştirilmiş olabileceğini savundu.

Gündemi hareketlendiren bir diğer gelişme ise Netanyahu’nun son güvenlik bilgilendirme toplantısında yer almaması oldu.

İddiaların yayılmasında bir İsrailli gazetecinin yaptığı paylaşım da etkili oldu. Söz konusu paylaşımda, Netanyahu’nun evinin İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarının hedefi olduğu öne sürüldü.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medyada dolaşan “Netanyahu öldü” iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, “Bunlar tamamen asılsızdır, Başbakan sağlıklı ve iyi durumdadır.” ifadelerine yer verildi.