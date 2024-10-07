Düğün konvoyundaki bazı kişiler, araçtan inerek silahlarıyla sokakta rastgele ateş etti. O anlar cep telefonuyla kaydedilince, İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Elde edilen görüntüler sayesinde, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. C.H. (18) ve H.S. (25) isimli şahıslar, bulundukları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İki şüpheli hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: iha