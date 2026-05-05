İnegöl Belediyesi’nin iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu Kariyer ve İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, Gabba Mobilya firmasında çalışacak boyahane personeli alımı için bir iş duyurusu paylaştı.

FARKLI BÖLÜMLERDE İSTİHDAM EDİLECEK 20 KİŞİ ALINACAK

İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Gabba Mobilya firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kariyer ve İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Gabba Mobilya firması, farklı bölümlerde çalışacak personeller için alım yapacak. Aranan genel şartlarda başvuracak kişilerin 18-45 yaş arasında olması gerektiği, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, boyahane alanında en az 2 yıl deneyimli, sorumluluk sahibi ve ekip çalışmasına yatkın, disiplinli ve düzenli çalışma anlayışına sahip kişiler olması ifade edildi. Çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.40 olarak belirtilen firmada Cumartesi ve Pazar günleri ise çalışma yok.”

Gabba Mobilya firması için aranan personeller ise şöyle sıralanıyor; son kat ustası 6 kişi, son kat usta yardımcısı 4 kişi, pasta polish operatörü 3 kişi, pasta-zımpara operatörü 2 kişi, dolgu zımpara operatörü 1 kişi, kalite kontrol operatörü 3 kişi, taşımacı (ara eleman) 1 kişi olmak üzere toplam 20 personel alınacak.

BAŞVURULAR 07 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ ALINACAK

Gabba Mobilya firması personel alımı için başvurular 07 Mayıs Perşembe günü 13.30’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezine ulaşabilirler.