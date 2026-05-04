İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sürücülere yönelik geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Belirlenen noktada yapılan denetimlerde çok sayıda araç durdurularak kontrol edildi. Sürücülerin ehliyet ve ruhsatları incelenirken, araçların sigorta, muayene ve genel uygunluk durumları da tek tek kontrol edildi.



Ekipler ayrıca emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyulması ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Kurallara uymadığı tespit edilen bazı sürücülere ise idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini vurgulayarak, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.