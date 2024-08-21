Kongo ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü, Afrika kıtasının dışına çıkarak İsveç'te tespit edilmişti. Bu gelişme üzerine Dünya Sağlık Örgütü (WHO), virüsün "uluslararası düzeyde endişe verici bir halk sağlığı acil durumu" olduğunu ilan etti.

Afrika dışındaki Maymun Çiçeği virüsü vakalarına iki yeni ülke daha eklendi.

GÜNEY AMERİKA’DA İLK VAKA

Güney Amerika'da, Arjantin'de bir kargo gemisi, şüpheli bir vaka nedeniyle Parana Nehri'nde demir attı. Gemi, Brezilya'nın Santos kentinden yola çıkmış ve San Lorenzo Limanı'na gidiyordu. Ancak Rosario kenti yakınlarında karantina altına alındı.

Arjantinli yetkililer, Hint uyruklu bir mürettebatın göğüs ve yüz bölgesinde cilt lezyonları fark edildiğini açıkladı. Şüpheli vaka, diğer mürettebat üyelerinden izole edilerek karantinaya alındı. Bu durum üzerine Arjantin Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Acil Durum Protokolü'nü devreye soktu.

Gemideki sağlık personeli dışında kimsenin girişine izin verilmedi ve diğer mürettebat üyelerine de test yapıldı.

TAYLAND'DA MPOX VAKASI

Tayland’da, yerel medya kuruluşları ülkede bir MPOX vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Thai Enquirer haber ajansının bildirdiğine göre, hasta Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen yabancı uyruklu bir kişi.