Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 5 bin 620 vatandaşa ulaştı ve 'Narko Nokta' ile 'Narkolog' başlıkları altında bilinçlendirme yaptı. Ayrıca, otobüs terminalinde broşür dağıtımı gerçekleştirerek vatandaşlara uyuşturucunun tehlikeleri ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler sundu. Sunduğu bilgileri x sosyal medya hesabından paylaştı.

Muhabir: şerife öz