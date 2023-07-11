61. Uluslararası Bursa Festivali, bu yıl dünyaca ünlü dans topluluğu Sukhishvili Georgian National Ballet'in muhteşem performansıyla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen 61. Uluslararası Bursa Festivali, bu yıl gerçekleşecek büyüleyici etkinliklerle sanatseverlere yaz akşamlarında unutulmaz bir deneyim sunacak. Festival, 14 Temmuz'da ünlü söz yazarı ve piyanist Karsu'nun Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde vereceği konserle başlayacak. Ardından, dünyaca ünlü Gürcistan dans grubu Sukhishvili Georgian National Ballet, festivalin ikinci konuğu olarak sahne alacak. Şahinkaya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Bursa Festivali'nde, Sukhishvili grubu eşsiz görsel şovlarıyla büyüleyici bir performansa imza atacak.

Sukhishvili Georgian National Ballet, 70 dansçı ve orkestrasıyla birlikte halk mücadelesini ve kahramanlığını sahneleyecek. Grup, muhteşem kostümleri ve büyüleyici koreografisiyle izleyicileri büyüleyecek. 16 Temmuz akşamı, Bursalı sanatseverlerle Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşacak olan Sukhishvili Georgian National Ballet, unutulmaz bir performans sunarak izleyicilere büyülü bir deneyim yaşatacak.

Uluslararası Bursa Festivali, sanat dolu yaz akşamlarını değerli sanatçıların performanslarıyla taçlandırarak, kültür ve sanatın zengin dünyasını Bursa'ya taşıyor. Festival, görsel şölenleriyle sanatseverleri büyüleyecek bir programla dolu olduğunu kanıtlıyor.

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