Mahmudiye mahallesinde meydana gelen Suriye uyruklu kiracılar ile işyeri sahipleri arasında meydana gelen kavga büyüdü. Kavgaya karışan 4 Suriye uyruklu şahıs adliyeye sevk oldular.

Olay saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Fatih caddesinde bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İşyeri sahibi Talha Ö.(27) işyerine giderek kiracısı Muhammed Misto(29) birikmiş kira alacağını istedi. Kiracı parayı vermeyeceğini söyleyince tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan kavga büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik ekibi sevk edildi. Suriye uyruklu kiracı yanındaki ailesi Ahmet Talep(21), Mecit Misto(28) ve Muhammed Mesteo(23) ellerindeki tornovi da ve demir çubuklarla Talha Ö.(27), Fatih P.(17), Emirhan Y.(25) ve Yusuf M.(23)'ye saldırdılar. Kavga bir anda büyüdü ve çevredeki esnaflar da kavgaya karıştı. Polis ekipleri yoğun uğraşı sonucu kavgayı sonlandırdı. Saldırgan 4 Suriye uyruklu şahıs, gözaltına alındı.

Kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Sorgulamaları tamamlanan 4 suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk oldu.