Fransız Sağlık Kurumu (DGS), dünyaca ünlü Perrier maden suyunda dışkı ve insan kaynaklı bakteriler tespit edildiğini açıkladı. Fransa'nın Gard bölgesindeki kuyulardan birinde yapılan testlerde "dışkı kaynaklı" bakterilerin bulunduğu bildirildi. Bu gelişme üzerine, DGS, söz konusu kuyunun kullanımının derhal durdurulmasını talep etti.

DGS'nin açıklamasına göre, kontaminasyonun, Mart ayında Fransa'nın güneydoğusunu etkisi altına alan Monica fırtınası nedeniyle meydana gelen yoğun yağışlarla ilişkili olduğu düşünülüyor. Gard Valiliği, 19 Nisan tarihinde Vergèze'deki kuyunun işletmesini askıya aldı ve 10-14 Mart tarihleri arasında üretilen iki milyon şişe Perrier maden suyunun imha edilmesine karar verdi. Bu suyun dışkı kaynaklı E. coli bakterileriyle kirlenmiş olduğu belirtildi.